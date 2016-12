- E' una sorta di "evergreen" dello sci italiano perché a 75 anni ("non si permetta di dire la mia età e soprattutto che ne ho quasi ottanta", intima al cronista) non esiste praticamente sfida sportiva che la possa intimidire: la trentina Gesumina Suster è, infatti, una sorta di Alberto Tomba dello sci in gonnella, senza tempo. Vince a ripetizione nelle gare di sci della categoria master sia a livello nazionale sia internazionale.

"Quanti titoli mondiali ho vinto? Quattro o cinque - risponde dalla sua casa di Rovereto, appena rientrata dal Piemonte - ma scriva tre, che comunque va bene". Poi si schernisce. "Si è vero, ho vinto anche in slalom e in gigante a Bardonecchia - conferma - ma ho sciato male. C'era una luce non bella e ho fatto una prova da piangere. Per una vittoria così non credo di meritare un'intervista. Sono scesa come un asino".

Imprenditrice, con il marito Giorgio Dalla Bernardina gestisce l'azienda di vernici Vervit a Rovereto, Gesumina Suster è il prototipo di donna capace di vincere tutte le sfide. Nella vita, nel lavoro e nello sport. "Non mi chieda quante vittorie ho fatto - chiosa -. Per conoscerne il numero dovrei andar in azienda perché le coppe le custodisco nel mio ufficio. Ed è domenica". Senza lo sci non riesce proprio a stare e ora si prepara per i nuovi mondiali. "A marzo il Criterium sarà a Megeve, in Francia, e punto al risultato", commenta. Ma in realtà le prove invernali le prepara d'estate. "Vado in bicicletta su strada nella zona dell'Alto Garda Trentino - chiarisce - ma quest'anno non ho fatto molto. Avrò pedalato al massimo per 1.000-1.500 chilometri - dice - perché ho fatto molte camminate in montagna. Va comunque bene".

Per la signora imbattibile dello sci trentino pedalare poco significa fare delle uscite di 60-70 chilometri, che per un comune mortale sono um'impresa. "Da Torbole vado verso nord sulla ciclabile e poi ritorno. Ma non è tanto - spiega -. Quest'anno poi ero da sola e quindi non ho pedalato molto". Con tanta attività si concede quindi il tradizionale relax al Circolo Vela Torbole. La sua è una tappa fissa dell'estate assieme al marito. Ma anche in questo caso la sua disponibilità non conosce limiti. Sino a qualche anno fa era regolarmente super impegnata ad organizzare l'accoglienza nelle regate di valore europeo o mondiale. D'altronde tra campioni...