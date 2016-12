13:14

- Immancabile come ogni anno è arrivato l'album dei calciatori Panini. Immancabile e instancabile, portatore sano di ricordi d'infanzia per i più grandicelli e di nuovi giochi per i ragazzini. Con le sue figurine la Panini ha segnato diverse generazioni tra scambi improbabili, ricerche spasmodiche delle famose "introvabili" e giochi in giardino. Vi ritrovate in questo ritratto? Raccontateci la vostra esperienza!