Ecco il vincitore del Pallone di Piombo

foto Afp 20:50 - Finiti i festeggiamenti per il quattro volte Pallone d'oro Messi è ora di parlare del peggior giocatore della stagione, colui che si è aggiudicato il "prestigioso" Pallone di Piombo. La decima edizione del premio, organizzata dal sito Les Chaiers du football, è stata vinta dal tunisino Issam Jemaa, attaccante 28enne che milita ora nel Kuwait Fc.

Nessun interferenza della Fifa o di France Football ma solo il parere degli utenti del magazine online che ha raccolto 2907 voti: il 25% hanno indicato Issam come peggior giocatore. Le due retrocessioni nelle ultime tre stagioni e le prestazioni non proprio da fenomeno hanno messo tutti d'accordo nel condannare (sportivamente parlando) la punta ex Lens, ex Brest e ex Caen.