Boateng sui cori razzisti: "Pronto ad andarmene ancora, a 25 ne ho avuto abbastanza"

foto SportMediaset 18:52 - Dopo il plateale gesto di ieri (palla scagliata contro i tifosi e via verso gli spogliatoi) contro gli insulti razzisti rivolti a lui e ai suoi compagni di colore, Boateng non fa marcia indietro e, in un'intervista con la Cnn, afferma che è pronto ad uscire di nuovo dal campo se la cosa dovesse ripetersi. "Non mi interessa di che partita si tratta, sono pronto a smettere di giocare ancora" ha detto il numero 10 rossonero.

“Mi mette tristezza e mi fa arrabbiare che debba essere io ad agire, però voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e che lo faranno ancora, giocatori come Rio Ferdinand e Patrick Viera”. Durante la partita Boateng aveva segnalato gli insulti all’arbitro per ben tre volte, “Se succede di nuovo me ne vado” gli ha detto. “L’arbitro mi ha detto di non preoccuparmi, ma io mi preoccupo eccome. Ero triste e molto arrabbiato, c’erano tantissime sensazioni negative dentro di me”. “Sono molto sorpreso che queste cose succedano ancora nel 2013, non è la prima volta che sento insulti del genere in vita mia, ma a 25 anni ne ho avuto abbastanza”, ha concluso il ghanese.