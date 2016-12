foto Ansa

18:51

- Sul caso dei cori razzisti durante la partita Pro Patria-Milan, sono intervenuti anche Roberto Maroni e Silvio Berlusconi. Per il segretario del Carroccio episodi del genere sono davvero "una vergogna" e "ha fatto bene Allegri a far ritirare la squadra dal campo di gioco". Per il leader del Pdl "serve tolleranza zero" e "bisognerebbe fermare le gare anche in campionato" .