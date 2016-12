E' la Cina il buen retiro di David Beckham?

foto Olycom

14:55

- David e Victoria Beckham si trasferiscono in Cina? Quella che e' ancora una delle coppie piu' glamour starebbe in questi giorni prendendo in seria considerazione l'ipotesi di andare ad abitare in Asia dopo la fine del rapporto di lavoro dello sportivo con la squadra del LA Galaxy. In ballo ci sarebbe un contratto con lo Shanghai Shenhua, che gli porterebbe 300.000 euro alla settimana piu' circa 25 milioni in merchandising. Una fonte vicina a Becks ha confidato al "Sunday People": "Ha sfondato in Europa e in America, adesso ha la possibilita' di diventare un grande anche in Cina ed in Asia.