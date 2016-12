foto Ap/Lapresse

09:36

- "Un saluto a tutti i militari in Afghanistan. Buon Natale e buon anno, noi siamo con voi". Francesco Totti invia i suoi personali auguri ai soldati impegnati in missione. Euforia tra i soldati, e in molti sono accorsi in quella che è stata definita la sede sociale della Roma nella Base Italiana di Herat per vedere il messaggio e hanno risposto con grande emozione sapendo che lo sport unisce anche a migliaia di chilometri.