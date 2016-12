L'emittente televisiva francese 'Canal +' ha coniato ormai da qualche tempo un nuovo verbo per raccontare le giocate e le gesta di Ibra. Il verbo in questione è 'zlataner' ('zlatanare' in italiano), che è ora nella lista dei neologismi individuati dal Consiglio svedese per la lingua ufficiale. Lo ha reso noto France Football: "Zlataner vuol dire intraprendere qualcosa con forza, dominare". Presente anche l'etimologia: "Deriva dal francese e dal nome del giocatore Zlatan Ibrahimovic, che domina dentro e fuori dal campo".

