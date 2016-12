Lazio: ora basta sottovalutarci, siamo grandi

- Dopo la vittoria sofferta contro la Samp, la Lazio può guardare con soddisfazione alla classifica della serie A: "Tre punti in trasferta su un campo non facile, sorpasso all'Inter e 2/o posto, una grande Lazio, così forse cominceranno a parlare anche di noi... Forse..." scrive sul suo sito ufficiale il vice-capitano laziale Stefano Mauri

Nella sua corsa, il club biancoceleste, che a inizio anno non godeva di molti favori, ha vinto gli scontri diretti con Milan, Roma e Inter e sono usciti indenni dallo Juventus Stadium, mentre all'Olimpico sono stati sconfitti solo dal Genoa. Numeri importanti, che non sono stati molto intaccati da qualche passo falso di troppo: tra campionato, Coppa Italia e Europa League la striscia positiva è salita così a 11 risultati utili consecutivi, il record è 15 e appartiene a Delio Rossi.

Grande merito va riconosciuto al tecnico esordiente Vladimir Petkovic, che dopo un pre-campionato deludente ha saputo riportare la squadra capitolina ad alto livello. Il bosniaco però tiene i piedi per terra: "L'anti-Juve è solo la Juve. E la nostra corsa è solo su noi stessi". In attesa magari di un rinforzo, un vice-Klose per l'attacco, per salire ancora.