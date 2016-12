Scommesse: Gegic fa melina anche su Mister X

foto SportMediaset Correlati Scommesse: Palazzi chiede -1 al Napoli 22:17 - Otto ore di interrogatorio con poco succo e corrispondente stizza del pm cremonese Di Martino, il titolare del principale filone d'inchiesta del calcioscommesse che poco ha ottenuto da Almir Gegic, lo "zingaro" costituitosi qualche settimana fa e figura chiave per definire ancora meglio i contorni dello scandalo che ha sconvolto il pallone nazionale.

Gegic, secondo quanto appreso al termine del lungo colloquio con Di Martino, ha negato anche cose evidenti, comportamento che ha inquietato il magistrato, che minaccia di protrarre molto più del previsto i termini di carcerazione dell'ex calciatore serbo. Tra le poche ammissioni, quella della conoscenza o della partecipazione alla combine di una quindicina di partite, specie di Serie B, e della fornitura di schede telefoniche a due calciatori già coinvolti nell'inchiesta, Cristian Bertani del Novara e Paolo Acerbis dell'Albinoleffe.



Di Martino ha molto insistito sul fantomatico "Mister X", che Gegic non ha tuttavia riconosciuto: sul presunto burattinaio di molte "torte" di Serie A, lo "zingaro" ha solamente specificato che la sua fama era quella di essere specializzato negli "over", vale a dire organizzare risultati finali con molti gol, una delle puntate più gettonate dagli scommettitori e dagli stessi Gegic e Ilievski, l'altro "cervello" del gruppo degli slavi.



Tra le poche partite a cui ha accennato Gegic, quel Bari-Sampdoria del 2010/11 che vedeva impegnato anche Andrea Masiello, informatore principe sulle combines organizzate intorno alla squadra pugliese. Contattato, il difensore rispose allo "zingaro" che ormai era troppo tardi per gestire la partita e che "non poteva fare più nulla".