Gol fantasma, debutta la tecnologia

16:18

- Si è giocata questa mattina in Giappone la prima partita del Mondiale per club, vinta per 1-0 dai padroni di casa del Sanfrecce Hiroshima sull’Auckland City. Una partita destinata a passare alla storia, non certo per il gioco espresso in campo, ma perché è stata la prima gara ufficiale di sempre con l’assistenza tecnologica. Ha debuttato infatti il cosiddetto, un sistema tecnologico che in meno di un secondo invia un segnale all’arbitro informandolo che la palla ha superato la linea di porta.