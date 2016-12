Maradona: Pagai il silenzio di Diego Jr

- Diego Armando Maradona torna a parlare dopo un lungo silenzio e racconta, in una nota diffusa dal suo avvocato, la verità sul figlio che aspetta dae sul rapporto cone la madre dell’ex concorrente del reality Campioni. "Alcuni anni fa ha consegnato quasia Diego Maradona jr e a Cristiana Sinagra a patto che non parlassero più di lui sui media - si legge nel comunicato diffuso dal suo legale - Accordo che evidentemente non è stato rispettato nonostante il denaro ricevuto". “Con Diego jr – prosegue la nota – non c'è alcun legame sentimentale o affettivo essendo stato il frutto di un rapporto occasionale di un giorno".

L'ex Pibe de oro ha voluto poi chiarire la vicenda che riguarda la lite tra la sua ex moglie Claudia Villafane e l’attuale compagna Veronica Ojeda, incinta di sei mesi. Nelle scorse settimane la stampa argentina aveva raccontato di pressioni da parte dell’ex moglie perché Maradona non riconoscesse il figlio che la compagna ha in grembo, evitando di allargare ulteriormente la famiglia i casi di Diego Armando Maradona junior e Jana Maradona, altra figlia avuta da una relazione extraconiugale.

Qualche giorno fa inoltre Veronica Ojeda aveva denunciato per minacce la Villafane, ottenendo un ordine di restrizione che impedisce all'ex moglie di Diego e alle figlie Giannina e Dalma di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla casa dove vive e a meno di 100 metri da lei e dal padre di Diego, che ha sottoscritto la denuncia. Ora la nota diffusa dal legale dell’ex stella del Napoli in cui precisa che è pronto a difendere, e lo farà sempre, sia Claudia sia le due figlie, Dalma e Yanina.

Nel comunicato si legge inoltre che: “Maradona riconosce come suo il figlio che sta aspettando Veronica, ma vuole chiarire che la loro relazione sentimentale è in una fase d’empasse e al suo ritorno in Argentina (ora si trova negli Emirati Uniti) ne parleranno”.

''Non voglio aggiungere niente a tutte queste bugie divulgate nel comunicato stampa di mio padre Voglio solo chiarire che non c'è una cosa vera in tutto quello che è stato detto''. Così Diego Armando Maradona junior, attraverso il suo profilo twitter, ha commentato la nota stampa dell'ex Pibe de oro. ''Un milione di euro? - twitta ancora Diego jr - Non so nemmeno come si scrive''.