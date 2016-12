Diventa allenatore grazie a 'Football Manager'

foto sito ufficiale

- In Italia si sa ci sono 60 milioni di allenatori, ma a molti di noi non capita spesso di ricevere una chiamata da squadre professionistiche. È successo invece in, dove il 21enneè diventato il nuovo allenatore dell’, squadra della capitale e penultima in classifica. Il giovane tecnico ha battuto la concorrenza ben più blasonata di Jean-Pierre, ex stella del Milan, grazie alla sua esperienza con il celebre videogioco manageriale di calcioDopo aver fatto l’osservatore e il consulente del club è arrivata l’inattesa occasione. Il neo allenatore è ambizioso: “Ho sempre voluto lavorare nel mondo del calcio e dal 2002 gioco a ‘Football Manager’. Punto a portare la squadra in Europa League entro tre anni”.