- Lo Juventus Stadium è fatale a Roberto Di Matteo. Il tecnico italiano è stato esonerato dal Chelsea questa mattina dopo la sconfitta per 3-0 rimediata ieri a Torino, che ha quasi irreparabilmente condizionato il cammino indei campioni in carica. Ad annunciarlo il sito ufficiale dei Blues, in cui si "ringrazia Roberto per tutto quello che ha fatto da quando è entrato in carica a marzo. La proprietà e la dirigenza non dimenticheranno mai il suo grande contributo nella storia del club e sarà sempre il benvenuto a Stamford Bridge".

Di Matteo lascia il club di Londra dopo poco più di 260 giorni di lavoro (era subentrato a Villas Boas nello scorso mese di marzo) nei quali ha conquistato la FA Cup e la Champions League, nella finale di Monaco con il Bayern. Il tecnico, mai troppo amato da Abramovich, paga i risultati poco esaltanti dell'ultimo mese: i Blues, dopo un ottimo inizio, hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 4 gare di Premier League e, dopo la sconfitta di ieri sera, rischiano seriamente di diventare la prima squadra della storia della Champions a non passare il girone dopo aver vinto il trofeo nella stagione precedente.

Rafa Benitez è il nome indicato da molti in Inghilterra come il traghettatore scelto dal magnate russo per sostituire il tecnico italiano e salvare la nave Blues, ma nelle ultime ore stanno salendo anche le quotazioni del solito Avram Grant e di Harry Redknapp (che fino a ieri sera sembrava vicinissimo alla nazionale dell’Ucraina). Di fatto, comunque, tre soluzioni a tempo, in attesa che Pep Guardiola concluda il suo anno sabbatico e prenda pieno possesso della panchina di Stamford Bridge.

Il comunicato stampa del Chelsea

"Chelsea Football Club ha deciso di separare la sua strada rispetto a quella di Di Matteo in maniera consensuale. Le recenti prestazioni della squadra e i risultati sul campo non sono stati buoni abbastanza e il proprietario insieme ai suoi collaboratori hanno deciso che un cambiamento fosse necessario ora per mantenere il club nella giusta direzione soprattutto in un momento così importante della stagione. La squadra ha un difficile compito nel raggiungere la qualificazione del girone di Champions League e in Premier l'obiettivo è rimanere nei piani alti della classifica senza dimenticare le altre tre coppe in cui il club sarà impegnato. Il nostro obiettivo è rimanere il più competitivi possibile e cercare di lottare su tutti i fronti. La proprietà vuole comunque rigraziare Roberto per tutto ciò che ha fatto da quando ha preso la guida del Chelsea lo scorso marzo. Ci ha aiutato a vincere la Champions League e la settima FA Cup. Non dimenticheremo mai il suo grande contributo e sarà sempre il benvenuto a Stamford Bridge. A breve verrà annunciato il nuovo allenatore".