Il Milan è da scudetto...ma solo su Facebook

foto SportMediaset

15:24

- Il disastroso inizio di stagione non intacca l'amore dei suoi tifosi per il Milan. Il sito specializzato portoghese “futebol Finance” ha pubblicato il suosui 100 club virtualmente più seguiti in Europa e nel mondo, prendendo in esame il confronto sui fan del social network per eccellenza e stilando una classifica. Risultato: il Diavolo non teme confronti e si aggiudica con grande vantaggio lo “scudetto”.