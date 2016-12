Usa, mistero Vonn: la sciatrice ricoverata

foto SportMediaset Correlati Vonn: "Voglio sfidare gli uomini"

Lindsey Vonn come Sharon Stone

La campionessa di sci americana Lindsay Vonn, quattro volte vincitrice della Coppa del mondo, è stata ricoverata nell'ospedale di Vail in Colorado, a causa di una malattia non precisata. Il portavoce della campionessa, Lewis Kay, si è rifiutato di fornire maggiori dettagli sullo stato di salute della Vonn, costretta ad annullare un evento pubblicitario perché non si sentiva bene. Nell'ambiente dello sci circolano le voci più disparate.

La star americana dello sci alpino femminile, celebre anche per la sua indiscussa bellezza, aveva deciso di saltare lo slalom di Levi in Finlandia sabato scorso per prepararsi meglio alla tappa seguente della Coppa del Mondo ad Aspen (Usa) che si terrà il 24 e 25 novembre. La Vonn ha di recente espresso il suo desiderio di partecipare alla discesa libera maschile di Lake Louise in Canada ma la sua richiesta è stata respinta dalla federazione internazionale di sci (Fis).