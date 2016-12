Roma, sale la tensione per il derby

14:05

- Controlli nelle stazioni di Roma, bonifiche, agenti della Digos in borghese e un migliaio di uomini delle forze dell'ordine perche si svolgerà alle 15 nello stadio Olimpico. E' partita nella Capitale la macchina della sicurezza della Questura di Roma, per scongiurare il rischio di tensioni innescate dalle tifoserie in occasione del match, che si disputa quest'anno nello stesso giorno dell', il tifoso della Lazio ucciso l'11 novembre 2007 in autostrada ad Arezzo da un colpo di pistola di un agente della Polstrada. Lo scopo sarà anche evitare la possibilità di infiltrazioni dei supporter della squadra greca del Panathinaikos, gemellati con gli ultras giallorossi, che giovedì scorso erano arrivati a Roma per la partita della propria squadra contro la Lazio.