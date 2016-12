Ciclismo, Bradley Wiggins investito da un'auto

foto SportMediaset

12:37

- Il vincitore dell'ultimo Tour de France, il britannico Bradley Wiggins, è stato ricoverato in un ospedale del Lancashire, dopo essere stato investito da un'automobile mentre si allenava in strada nei pressi di Wigan. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia locale alla Bbc, Wiggins "ha riportato delle ferite, ma non è in pericolo di vita". La donna che era al volante ha collaborato nel portare i soccorsi al ciclista.