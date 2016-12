foto Dal Web

- Solo 24 ore dopo aver visto nascere il suo primogenito Thiago,è sceso comunque in campo con il Barcellona per affrontare il Celta Vigo. Sicuramente la Pulce sperava di poter andare a segno e aveva anche già immaginato come avrebbe esultato nel caso in cui il gol fosse arrivato. Nel calzettone del fuoriclasse blaugrana, infatti, era visibile uno strano rigonfiamento: si trattava di un ciuccio, con il quale avrebbe voluto festeggiare la nascita del figlio.