Secondo un'altra versione invece, quella riportata dal quotidiano ‘O Globo’, la ragazza, al momento della scomparsa, si trovava in compagnia del direttore del ristorante, Helio Pereira da Silva, ma questi l'aveva lasciata momentaneamente sola. Pereira, che è stato il primo a dire alla polizia di credere che Vieira fosse stata rapita, ha poi accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale in osservazione.

Le autorità stanno indagando per risolvere positivamente il caso, ma una portavoce della polizia avrebbe dichiarato che è troppo presto per confermare che Vieira sia stata effettivamente rapita nonostante quello che scrive la stampa brasiliana. Sempre secondo `O Globo´ Hulk, che con lo Zenit è impegnato nello stesso girone di Champions del Milan, è molto in ansia per le sorti della sorella ed è in costante contatto telefonico con i familiari.

Rapimenti di personaggi famosi o loro parenti, a scopo di riscatto, sono molto frequenti in Brasile. All'inizio di quest'anno il centrocampista cileno Jorge Valdivia e sua moglie, Daniela, sono stati rapiti e derubati a San Paolo prima di essere rilasciati tre ore dopo.