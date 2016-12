Moratti: "Su Lichsteiner errore voluto"

20:01

- Nonostante la vittoria in trasferta contro la Juve, Massimo Moratti non lascia correre l’errore di Tagliavento su Lichsteiner. “Il primo errore sul gol in fuorigioco è grave. Il secondo, invece, e' voluto. Bastava interessarsene e veniva fuori l'espulsione". Così ha commentato gli errori di Tagliavento, aggiungendo di non farne un fatto personale. “Chi e' giudice in queste occasioni deve essere bravo" ha detto Moratti "Gli errori di domenica sono ingiustificati, soprattutto il secondo”.