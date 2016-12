foto Ap/Lapresse Correlati Zeman: gli arbitri decidono i campionati

- ''In otto giornate arbitri sembrava non esistessero, ora c'è stato un errore, grave, ma è solo un errore, che va ascritto all'assistente Maggiani''. Il designatore arbitrale Stefano Braschi torna sul gol annullato al Catania contro la Juventus, negando che si possa parlare di ''errore della squadra arbitrale''. ''Quando le cose non funzionano è comunque sempre colpa della squadra - ha detto Braschi - ma in questo caso è chiaro, è semplice, ha sbagliato Maggiani''. Da rivedere anche Fiorentina-Lazio, Roma-Udinese, Napoli-Chievo e Milan-Genoa