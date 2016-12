- L'edizione numero 100 del Tour de France arriva proprio quando la bufera Armstrong sembra essere definitivamente archiviata. Il programma per il 2013 sarà tutto francese: per la prima volta, la competizione ciclistica partirà infatti, dalla Corsica e dopo tanta montagna si concluderà con il suggestivo epilogo notturno sui Campi Elisi.

Il percorso

Il percorso del Tour si snoderà interamente sul territorio francese e, con quattro arrivi in salita, celebrerà le montagne che hanno fatto la storia della competizione. La prima settimana, caratterizzata anche dalla crono a squadre di Nizza, offrirà chance agli sprinter e ai tentativi di fuga. Dopo il rodaggio, si salirà con le frazioni pirenaiche e in particolare con l'ottava tappa, la Castres - Ax-3 Domaines. Il percorso comprende 2 cronometro individuali relativamente brevi (rispettivamente, 32 e 33 km). I riflettori si accenderanno sul Mont Ventoux il 14 luglio: nella festa nazionale della Francia, la 15esima tappa proporrà i 21,5 km di salita al 7,5 % che tornano nel programma dopo 3 anni di assenza. L'Alpe d'Huez, invece, sarà la star assoluta della 18esima frazione, che prevede un'inedita doppia ascesa e che apre la 3 giorni alpina destinata a definire il podio. Il sipario calerà con la passerella notturna sui Campi Elisi.



Il calendario completo

Il prossimo tour si snoderà in 21 tappe in programma dal 29 giugno al 21 luglio:

29 giugno, 1a tappa: Porto-Vecchio - Bastia 212 km;

30 giugno, 2a tappa: Bastia - Ajaccio 154 km;

1 luglio, 3a tappa: Ajaccio - Calvi 145 km;

2 luglio, 4a tappa: Nizza - Nizza 25 km (crono a squadre);

3 luglio, 5a tappa: Cagnes-sur-Mer - Marsiglia 219 km;

4 luglio, 6a tappa: Aix-en-Provence - Montpellier 176 km;

5 luglio, 7a tappa: Montpellier - Albi 205 km;

6 luglio, 8a tappa: Castres - Ax-3 domaines 194 km;

7 luglio, 9a tappa: Saint-Girons - Bagnéres-de-Bigorre 165 km;

8 luglio - Riposo;

9 luglio, 10a tappa: Saint-Gildas-des-Bois - Saint-Malo 193 km;

10 luglio, 11a tappa: Avranches - Mont-Saint-Michel 33 km(crono individuale);

11 luglio, 12a tappa: Fouge'res - Tours 218 km;

12 luglio, 13a tappa: Tours - Saint-Amand-Montrond 173 km;

13 luglio, 14a tappa: Saint-Pourçain-sur-Sioule - Lione 191 km;

14 luglio, 15a tappa: Givors - Mont-Ventoux 242 km;

15 luglio, Riposo;

16 luglio, 16a tappa: Vaison-la-Romaine - Gap 168 km;

17 luglio, 17a tappa: Embrun - Chorges 32 km (crono individuale);

18 luglio, 18a tappa: Gap - Alpe d'Huez 168 km;

19 luglio, 19a tappa: Bourg d'Oisans - Le Grand Bornand 204 km;

20 luglio, 20a tappa: Annecy - Annecy (Semnoz) 125 km;

21 luglio, 21a tappa: Versailles - Parigi 118 km.