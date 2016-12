Ibrahimovic, le Roi de Paris: vivrà a Versailles

- Ibrahimovic come il Re Sole. Indeciso su dove trascorrere il tempo quando non ha un pallone tra i piedi, lo svedese ha scelto Versailles, dove andrà ad abitare in una specie di reggia, con parco privato, per la modica cifra di 40.000 euro mensili. Sono quindi fugati gli ultimi dubbi sulla famiglia Ibrahimovic, che dopo essere sbarcata a Parigi alla corte degli emiri proprietari del PSG, si è prima sistemata all'Intercontinental Hotel per un paio di mesi prima di trovare un appartamento a Villa Montmorency, la via ultrachic e blindatissima dove abitano Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. Ora, però, Ibra ha deciso di puntare su Versailles.

Helena, la moglie dello svedesone, di dieci anni più grande, non avrebbe accettato la dimora parigina accanto all'ex presidente dopo una trattativa culminata in un'improvvisa impennata del prezzo. Così, si è deciso di optare per Versailles, a due passi dalla sede del PSG, a Saint-Germain-en-Laye.

A quanto sembra, per la modica cifra di 40.000 euro al mese, l'ex fuoriclasse di Juve, Inter e Milan avrà quattro stanze, cucina avveniristica e un enorme bagno in una strada privata del parco Chauchard, classificato monumento storico. Il minimo, per uno come lui...