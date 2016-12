Simoncelli, un anno fa la tragedia di Sepang

14:45

- Un anno fa, sul circuito di Sepang, moriva Marco Simoncelli. Alla curva numero undici la vita del pilota 24enne si è fermata. E la sua morte ha sconvolto il mondo dello sport, gli appassionati di motociclismo e la gente comune. Tutti quelli che a quel viso sorridente e pulito e a quello schietto accento romagnolo si erano affezionati. Dodici mesi dopo sembra che niente sia cambiato.Quel volto e quel dolore sono impressi nella memoria, tanto da lasciare il paese di Coriano, oggi, triste e silenzioso. Nessuna manifestazione di piazza, nessuna celebrazione pubblica. E' stata la famiglia a chiedere un rispettoso silenzio. Papà Paolo, mamma Rossella, la sorellina Martina e la fidanzata Kate vorrebbero dimenticare per sempre il 23 ottobre. ''Non ce la siamo sentita - ha detto qualche giorno fa il papà - di organizzare qualcosa. Non in quel giorno, che vorremmo cancellare dal calendario. Il dolore è ancora troppo forte''. E tu? Che ricordo hai di quel giorno?