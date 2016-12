Album dei calciatori, la suspense continua

Il direttore marketing per l’Italia della multinazionale modenese è categorico: “Non parlo di trattative in corso. Se arriverà il via libera, passeremo anche le notti pur di preparare l’album entro fine anno".

Lo stallo sull’album è frutto della nuova gestione dei diritti d’immagine dei calciatori non più in mano all'Assocalciatori. Da questa stagione, chi vorrà pubblicare un album di figurine dei calciatori, deve trattare con la Lega Calcio, non più con il sindacato dei giocatori.

I concorrenti di Panini sono agguerriti: Topps, azienda americana famosa per le figurine di baseball ha presentato un'offerta, anche se il vero avversario della muiltinazionale modenese sarebbe un non meglio identificato editore italiano.

In attesa di quello dei calciatori di Serie A, però, i collezionisti potranno consolarsi con l’album ufficiale della Champions League. L’album verrà distribuito in 70 Paesi, accontentando la passione per la massima competizione europea dei fan di tutto il mondo.