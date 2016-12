foto Ap/Lapresse Correlati Le prove

Baumgartner infrange il muro del suono

Il video 09:56 - E' ufficiale: l'austriaco Felix Baumgartner ha superato la velocità del suono - E' ufficiale: l'austriaco Felix Baumgartner ha superato la velocità del suono lanciandosi in caduta libera da oltre 39 km di altezza nei cieli del New Mexico, negli Usa. Baumgartner ha centrato il suo obiettivo ed è atterrato sano e salvo dopo 8 minuti di caduta libera. Il paracadute si è aperto dopo 4 minuti e 15 secondi per rallentare la sua corsa.

Il lancio di Baumgartner coincide con il 65esimo anniversario del test del pilota americano Chuck Yeager, che diventò il primo uomo a rompere il muro del suono a bordo di un velivolo. Il tentativo dell'austriaco arriva al termine di un percorso di cinque anni, durante i quali l'ex paracadutista soprannominato 'Fearless Felix' ha anche fatto due salti preparatori nell'area: uno a marzo da un'altezza di 24 chilometri e l'altro a luglio da 29 chilometri.



Entra così nella storia come il primo uomo a superare la barriera del suono senza alcun velivolo toccando i 1.137 km/h dopo essersi lanciato da 39.043 metri. (la barriera del suono, Mach 1, e' normalmente di 1.234 km/h ma si riduce con l'aumentare dell'altezza). Lo ha riferito la portavoce, Sarah Anderson.



Baumgartner ha stracciato altri due record: l'uomo che si e' lanciato da piu' in alto nel mondo (il precedente record del 1960 era di 31.333 metri e apparteneva al colonello Usa Joe Kittering) e di altezza massima mai raggiunta da un uomo in pallone. Non ha invece battuto quello di più lunga caduta libera: si e' fermato a 4 minuti e 19 secondi (quando ha aperto il primo paracadute). Il precedente era di 4,36 minuti



Baumgartner ha promesso che con questo lancio concluderà la sua carriera. Nel team di controllo che lo assiste per l'impresa c'era anche l'attuale detentore del record del salto più veloce e dal livello più alto, Joe Kittinger.