- E se la Panini non stampasse più l’album dei calciatori? Niente più “figu” scambiate nell’intervallo, niente più “celo-manca”, migliaia di tifosi e collezionisti disperati. Stop a una catena di feticismo del calcio che dura dalla lontana stagione 1961/62. Per la cronaca, quell’anno fu il Milan a vincere lo scudetto.Tranquilli, a metà dicembre, come da tradizione, sarà in commercio l’album di figurine: ma potrebbe non essere la Panini a pubblicarlo.La Lega di A e dell’Assocalciatori hanno siglato una convenzione per lo sfruttamento nei prossimi cinque anni dell’immagine dei giocatori e «Non è scontato» che a produrre l’album sia Panini, ha spiegato il vicepresidente dell’Aic Umberto Calcagno: “Si valuteranno le offerte dei vari licenziatari, alcuni hanno già manifestato interesse”.