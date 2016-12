Ghana, Via libera per il progetto "Rollaball"

- “Rollaball - Beyond the Games”, il documentario su tre ragazzi del Ghana affetti da poliomelite che giocano a calcio con lo skateboard usando le mani, potrà essere realizzato e avrà a disposizione la cifra di 38,577 dollari. Il denaro è stato raccolto grazie alla piattaforma web “Kickstarter” dove 294 finanziatori hanno lasciato il loro contributo.

Un risultato decisamente positivo, raggiunto sabato 22 settembre, che ha fatto aggiudicare al documentario il primato come progetto di maggior successo realizzato da una produzione africana grazie alla piattaforma web. Soddisfatto il regista Eddie Edwards:”Sono stato così felice di aver pouto telefonare ai ragazzi in Ghana con la fantastica notizia che avevamo raggiunto il nostro obiettivo. Ora siamo in grado di ritornare in Ghana a completare le riprese. La squadra è entusiasta e questo risultato dimostra che il mondo è interessato al calcio su skate e incoraggia il sogno di questi ragazzi di tenere il prossimo anno il primo campionato di calcio suskate”.

Alla gioia del regista si è aggiunta quella dei tre ragazzi . Uno di loro, Abdul Rahaman, ha ringraziato pubblicamente tutti i finanziatori: ”Grazie a tutti per averci supportato. E’ così straordianario il fatto che realizzeremo un film!”.