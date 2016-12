Il Giro 2013 su Stelvio e Galibier

foto Dal Web Correlati A Rodriguez il Giro di Lombardia 15:34 - Il Giro d'Italia 2013 partira' da Napoli il 4 maggio 2013 per concludersi il 26 a Brescia. La 96/a edizione della corsa rosa, presentata a Milano, prevede 21 tappe in 23 giorni, per 3.405,3 km: un solo sconfinamento, in Francia, per la 15/a tappa con traguardo sul Col du Galibier, classica cima del Tour de France. Altri tapponi di montagna su Stelvio e Tre cime di Lavaredo. - Il Giro d'Italia 2013 partira' da Napoli il 4 maggio 2013 per concludersi il 26 a Brescia. La 96/a edizione della corsa rosa, presentata a Milano, prevede 21 tappe in 23 giorni, per 3.405,3 km: un solo sconfinamento, in Francia, per la 15/a tappa con traguardo sul Col du Galibier, classica cima del Tour de France. Altri tapponi di montagna su Stelvio e Tre cime di Lavaredo.

La corsa rosa, partirà da via Caracciolo nel capoluogo partenopeo il 4 maggio per concludersi dopo 23 giorni e 21 tappe il 26 maggio a Brescia. Saranno 3405,3 i chilometri complessivi, tre i tapponi di montagna con arrivo sui 2645 metri del col du Galibier (foto) - unico sconfinamento all'estero su una delle montagne classiche del Tour -, il transito al passo dello Stelvio e l'arrivo sulle Tre Cime di Lavaredo.



Vengono toccate Ischia, Firenze e, tra i momenti simbolo da annoverare in questo Giro, c'e' il passaggio sui luoghi della tragedia del Vajont nel 50esimo anniversario dal disastro che ha segnato la storia italiana.