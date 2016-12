Milan e Inter, crisi interminabile?

foto LaPresse 19:36 - Cadono le milanesi, rovinosamente. L’Inter continua a non ingranare in casa e Stramaccioni, “l’amato dallo spogliatoio”, vede diminuire il tasso di gradimento nei suoi confronti da parte dei tifosi. Se l’Inter piange i tifosi del Milan non ridono. Non si tratterà di amore fraterno ma, in questo momento, le due anime sportive di Milano sembrano una la copia dell’altra. Entrambe faticano a vincere, il gioco latita e le giocate vincenti poggiano sempre sulle spalle dei singoli. Al termina di Udinese Milan finita 2 a 1 la società rossonera dice “Allegri non è in discussione” ma agli occhi di tutti l’allenatore livornese resta in bilico. Voi cosa fareste? - Cadono le milanesi, rovinosamente. L’Inter continua a non ingranare in casa e Stramaccioni, “l’amato dallo spogliatoio”, vede diminuire il tasso di gradimento nei suoi confronti da parte dei tifosi. Se l’Inter piange i tifosi del Milan non ridono. Non si tratterà di amore fraterno ma, in questo momento, le due anime sportive di Milano sembrano una la copia dell’altra. Entrambe faticano a vincere, il gioco latita e le giocate vincenti poggiano sempre sulle spalle dei singoli. Al termina di Udinese Milan finita 2 a 1 la società rossonera dice “Allegri non è in discussione” ma agli occhi di tutti l’allenatore livornese resta in bilico. Voi cosa fareste?

QUI MILAN Tre punti e un sestultimo posto. Un inizio di campionato così non si vedeva da oltre 70 anni. Il Diavolo perde ancora, questa volta fuori casa con l’Udinese. La squadra di Allegri ci ha messo la grinta ma non è bastata. Una mezza papera di Abbiati favorisce l’1-0 di Ranegie. Poi una prodezza di El Shaarawy riporta il Milan in carreggiata. La difesa rossonera però non c’è: male Mexes, disastroso Mesbah. Un fallo di Zapata (espulso) regala un rigore ai bianconeri che tornano in vantaggio grazie a Di Natale. Un nervosissimo Boateng rimedia due gialli in otto minuti lasciando i suoi in nove. Il Milan gioca con la disperazione nelle gambe, ma non basta: la terza sconfitta in campionato arriva e pesa come un macigno. Si parla di rivoluzioni in arrivo. La società smentisce e dà fiducia (per quanto ancora?) ad Allegri.