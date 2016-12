Lite con Cellino,prefetto rinvia Cagliari-Roma

foto SportMediaset Correlati Giusto rinviare la partita? Dì la tua 11:15 - Clamorosa decisione presa nella notte dal prefetto di Cagliari che ha deciso di rinviata (a data da destinarsi) la partita di Serie A con la Roma. Alla base della scelta c'è lo scontro con il presidente della società, Massimo Cellino, che, nonostante manchi la certificazione, ritiene lo stadio Is Arenas agibile e aveva invitato i tifosi a partecipare. La partita, invece, avrebbe dovuto svolgersi a porte chiuse. - Clamorosa decisione presa nella notte dal prefetto di Cagliari che ha deciso di rinviata (a data da destinarsi) la partita di Serie A con la Roma. Alla base della scelta c'è lo scontro con il presidente della società, Massimo Cellino, che, nonostante manchi la certificazione, ritiene lo stadio Is Arenas agibile e aveva invitato i tifosi a partecipare. La partita, invece, avrebbe dovuto svolgersi a porte chiuse.

Cellino, tramite il sito della società, aveva chiesto alla tifoseria di non obbedire all'ordine della Prefettura. "La Società Cagliari Calcio - si legge - visto il perdurare della situazione che porta a non vedere più un futuro per via delle difficoltà burocratiche ed il disinteresse collettivo delle istituzioni, invita e chiede a tutti i suoi tifosi di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari-Roma nel rispetto dell'ordine e della civilt". "La Società e i suoi ingegneri - conclude - reputano infatti la struttura agibile e sicura. Questo atto, assolutamente pacifico, spinto dal dolore e dalla frustrazione, per difendere il diritto di esistere".