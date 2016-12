foto SportMediaset Correlati Lo scandalo calcioscommesse

Niente sconto in appello per Antonio Conte. La Corte di Giustizia federale ha confermato in secondo grado i 10 mesi di squalifica al tecnico della Juve per omessa denuncia nell'ambito del procedimento sul calcioscommesse. L'allenatore è stato prosciolto per Novara-Siena, ma è stata confermata l'accusa per Albinoleffe-Siena.

La Corte ha poi confermato il proscioglimento per Leonardo Bonucci e Simone Pepe, respingendo il ricorso della procura federale. Cambia, invece, il verdetto per il Grosseto. Accolto il ricorso del club toscano contro l'esclusione dalla Serie B: si annulla così la decisione della disciplinare. Respinto invece il ricorso del Lecce, contro l'esclusione dalla Serie cadetta.



Agnelli: "Confermati i peggiori sospetti"

La sentenza della Corte di Giustizia Federale "conferma i peggiori sospetti sulla vicenda che ha coinvolto Antonio Conte, per fatti asseritamente avvenuti quando egli era tesserato per altra società". Questo il commento del presidente Andrea Agnelli sulla sentenza d'appello per Antonio Conte.



"La Juve ricorrerà al Tnas"

"Per molti mesi ho osservato questa situazione con incredulità, accompagnata da un crescente sconcerto, per una giustizia sportiva che somiglia sempre di più ad una caccia alle streghe. Oggi la misura è colma", ha aggiunto il presidente della Juve. Annunciato il ricorso urgente del club bianconero al Tnas per la sentenza sul tecnico. "Il sistema - ha detto Agnelli - deve essere riformato dalle sue fondamenta. Confido che gli organi di giustizia del Coni, cui con urgenza si farà ricorso, sappiano porre rimedio a questa profonda ingiustizia".



Prosciolto anche Di Vaio

Confermato il proscioglimento di Marco di Vaio e di Salvatore Masiello (Torino). Confermati anche i sei mesi di stop per Daniele Portanova (Bologna) e Nicola Belmonte (Siena). Di Vaio e Portanova erano accusati per la tentata combine della partita Bologna-Bari del maggio 2011. Resta la squalifica di tre anni per Emanuele Pesoli, il giocatore del Siena che si era incatenato sotto la Federcalcio dopo la decisione in primo grado dalla Disciplinare.



Due mesi di sconto al vice di Conte

Ridotta da otto a sei mesi la squalifica del collaboratore di Antonio Conte, Angelo Alessio, che nella stagione del Siena era suo vice e nello stesso ruolo lo aveva seguito alla Juventus. Il ricorso di Alessio contro la sentenza della Disciplinare è stato parzialmente accolto.



Giudice: "Dieci mesi? A Conte è andata bene"

"A Conte è andata bene, in uno dei due casi gli è stata data ragione. Nell'altro se fosse stato chiesto l'illecito sportivo, il rischio erano tre anni di stop". Lo ha detto Piero Sandulli, uno dei componenti della Corte di Giustizia federale che ha deciso la conferma della squalifica di 10 mesi inflitta al tecnico della Juve.



Sandulli ha spiegato anche il motivo per cui la Corte ha parzialmente riformato la decisione della Disciplinare, prosciogliendo l'ex allenatore del Siena per Novara-Siena e confermando l'intera squalifica di 10 mesi soltanto per l'omessa denuncia di Albinoleffe-Siena. "Quella nei confronti di Novara-Siena non abbiamo ritenuto che fosse un'omessa denuncia - ha detto il giudice -, sembrava curioso che un allenatore esperto come Conte si va a mettere nello spogliatoio a dire "questa la pareggiamo". E' poco logico".



Di tutt'altro avviso invece per la vicenda legata alla partita AlbinoLeffe-Siena: "Più che sull'omessa denuncia si poteva ipotizzare qualcosa di diverso - ha dichiarato -. Se il Procuratore Palazzi avesse proposto l'illecito sarebbe stato accolto? Non so se sarebbe stato accolto, ma sarebbe stato più coerente con il problema giuridico che si è posto".