Gb, Muamba dà l'addio al calcio giocato

foto Ap/Lapresse

15:22

- Con una nota apparsa sul sito internet del Bolton, la sua ultima squadra, Fabrice Muamba ha annunciato l'addio al calcio giocato. La decisione è stata presa dopo una serie di consulti con stimati cardiologi nel Regno Unito ed in Europa. "Da quando sono stato dimesso dall'ospedale dopo l'attacco di cuore sono sempre rimasto ottimista sperando un giorno di poter tornare a giocare a calcio con la maglia del Bolton Wanderers - ha detto il giocatore - la scorsa settimana mi sono recato per una visita in Belgio e le risposte che ho avuto, purtroppo, non sono state quelle che speravo quindi devo annunciare il mio addio al calcio".