12:14

- Il calciatore del Siena Emanuele Pesoli si è incatenato davanti alla sede romana della Federcalcio per protestare contro la squalifica di tre anni inflittagli dalla Commissione disciplinare nell'ambito del processo al calcioscommesse. Il difensore inizierà anche lo sciopero della fame: "Mi stanno rovinando la vita per una cosa che non ho fatto - ha dichiarato Pesoli - Voglio un confronto diretto con chi mi accusa".