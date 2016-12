- La Juventus conquista il primo trofeo della stagione. Sotto la pioggia di Pechino, i bianconeri, sotto la guida di Massimo Carrera dopo la squalifica di Antonio Conte, rimontano per due volte e poi dilagano nei tempi supplementari. Finisce 4-2 con il Napoli furioso per l'arbitraggio di Mazzoleni: contestati il rigore del 2-2 e le due espulsioni, una per proteste e l'altra per doppia ammonizione.

Marotta: "La vittoria di Conte" Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotti, commenta soddisfatto la vittoria della sua Juventus: "Questa è una vittoria di Conte perché ha preparato la partita in modo impeccabile ed è anche una vittoria per Conte contro un Napoli che era un avversario impegnativo, ma che abbiamo legittimamente battuto".

Il Napoli non partecipa alla premiazione Napoli furioso: in segno di protesta contro l'arbitraggio di Mazzoleni, gli azzurri hanno deciso di non prendere parte alla cerimonia di premiazione al termine della finale di Supercoppa Italiana vinta dalla Juventus. Premiati quindi, come vuole il cerimoniale, solo gli arbitri e la Juventus.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali

NAPOLI: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Britos, Maggio, Behrami, Inler, Hamsik, Zuniga, Pandev, Cavani.



JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Bonucci, Lucio, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah, Matri, Giovinco

Minuto 0 - Tutto esaurito allo stadio Olimpico di Pechino. Circa sessantamila spettatori seguono la sfida che vale la Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli. Mazzarri sceglie Cavani. Conte, costretto in tribuna dalla squalifica della Disciplinare per il calcioscommesse, sceglie Matri e Giovinco lasciando fuori Vucinic. Fischio d'inizio dell'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni. Rizzoli e Tagliavento giudici di porta.

Minuto 10 - Buon Napoli nella prima parte di una gara al momento equilibrata e bagnata dalla pioggia di Pechino. Lucio sventa una possibile occasione da gol azzurra al secondo minuto. Sull'altro versante Campagnaro marca stretto Matri con successo in due diverse occasioni.

Minuto 20 - Juve in crescita e partita vera. Poche occasioni da gol ma bianconeri più pericolosi degli avversari. Al 13esimo Matri chiede un rigore, un minuto dopo Maggio salva gli azzurri respingendo un tiro di Marchisio suggerito da un ottimo filtrante di Pirlo. Al 18esimo Hamsik tira da fuori, la palla finisce lontanissima dalla porta e Cavani si arrabbia.

GOL - MINUTO 26 - Cavani sblocca il risultato. Uno straordinario intervento di Buffon, lasciato completamente solo dai compagni, non basta: sulla respinta l'uruguaiano non sbaglia. E' 0-1

Minuto 35 - Dopo il vantaggio gli azzurri prendono coraggio e la Juve perde un po' di fiducia. Il Napoli va persino vicino al raddoppio ma Buffon dice no respingendo il sinistro al volo di Pandev al 31esimo.

GOL - MINUTO 37 - La Juve, nel suo momento forse più difficile della partita, riagguanta il pareggio grazie a un sinistro al volo di Asamoah. De Sanctis non senza colpe: 1-1

GOL - MINUTO 41 - Bastano pochi minuti al Napoli per riportarsi in vantaggio sulla Juventus. Pandev si conferma in forma smagliante e approfitta di un errore di Bonucci: 1-2

MINUTO 45 - FINE PRIMO TEMPO: Partita molto bella all'Olimpico di Pechino dove si gioca per il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italiana. Il Napoli va negli spogliatoi in vantaggio per 2-1. Gli azzurri di Mazzarri giocano bene e approfittano di ogni sbavatura della difesa bianconera, tutt'altro che perfetta. La Juve sembra subire il carattere degli avversari ed è costretta, per la seconda volta, a rincorrere.

Minuto 46 - Squadre in campo per il secondo tempo. Un solo cambio per la Juventus: Matri lascia il posto a Vucinic. Mazzarri conferma gli undici partiti titolari.

Minuto 55 - Napoli in difficoltà in questa prima parte di secondo tempo. Solo la traversa impedisce al nuovo entrato Vucinic di riportare la partita in parità al 48esimo. Al 54esimo De Sanctis toglie dal sette il pallone calciato su punizione da Pirlo. Poco prima ammonito Cannavaro per un fallo in netto ritardo su Giovinco. La panchina della Juve chiedeva il rosso ma la decisione di Mazzoleni appare corretta.

Minuto 65 - Tante occasioni da gol ma il risultato non cambia: al 56esimo Cavani sfiora il palo, poi chiede scusa ad Hamsik che era solo davanti alla porta di Buffon. Un minuto dopo Vucinic sbaglia un gol praticamente fatto: ottimo Cannavaro nel recuperare Minuto impedendo così la rete del pareggio juventino. Proprio il difensore azzurro, al 61esimo, lascia il campo a Fernandez. Un minuto dopo ancora Cavani vicino al gol invitato dall'ennesima leggerezza di Bonucci. Al 64esimo finisce di poco fuori la punzione di Pirlo all'incrocio dei pali.

GOL - MINUTO 73 - Vidal realizza un rigore dubbio assegnato per fallo di Fernandez su Vucinic. Il cileno spiazza De Sanctis tra le polemiche degli azzurri: 2-2

Minuto 80 - Tensione alle stelle allo stadio Olimpico di Pechino. Mazzoleni fatica a riportare la calma. Hamsik sostituito da Gargano, Napoli sicuramente meno in palla rispetto al primo tempo nonostante qualche buona occasione: al 79esimo Gargano tira sul primo palo ma Barzagli intercetta e manda in corner.

ESPULSIONE - MINUTO 84 - Goran Pandev espulso dall'arbitro Mazzoleni su invito del quarto uomo, forse per dichiarazioni offensive nei confronti del secondo assistente. Napoli in dieci uomini.

Minuto 85 - Juve vicina al 3-2 ma Morgan De Sanctis compie un miracolo uscendo dalla sua area per portare via una palla molto insidiosa a Giovinco dopo una bella iniziativa di Vucinic. Ancora parità al "Nido" di Pechino.

Minuto 90 - Il Napoli si chiude dopo l'espulsione di Pandev. La Juve inserisce Padoin al posto di Lichtsteiner. 3 minuti di recupero

ESPULSIONE - MINUTO 93 - Il Napoli chiude i tempi regolamentari in nove per l'espulsione di Zuniga (doppia ammonizione). Negli spogliatoi anzitempo anche il tecnico Walter Mazzarri per proteste.

MINUTO 94 - FINE SECONDO TEMPO - Novanta minuti non bastano per assegnare la Supercoppa italiana. Squadre ai supplementari con il Napoli in 9 uomini.

GOL - MINUTO 96 - Juve in vantaggio grazie a un'autorete di Maggio su indecisione di De Sanctis: 3-2

GOL - MINUTO 101 - La Juve chiude la partita con il 4-2 siglato da Marchisio. Il Napoli, in nove, non può contenere i bianconeri.

Minuto 109 - La Juve potrebbe dilagare ma Giovinco e Padoin non riescono a realizzare il quinto gol. Il Napoli non c'è più.

Minuto 121 - Al termine del minuto di recupero arriva il triplice fischio finale. La Juventus vince la Supercoppa italiana e il Napoli lascia il terreno di gioco per protesta contro l'arbitraggio, ritenuto decisivo dagli azzurri.