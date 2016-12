foto Ap/Lapresse

23:21

- Arriva la ventunesima medaglia per l'Italia ai Giochi olimpici di Londra. Merito di Mauro Sarmiento che ha sconfitto 4-0 l'afghano Nesar Ahmad Bahawi nella finalina di taekwondo categoria 80 chili. Per l'azzurro di Casoria è la seconda medaglia olimpica consecutiva: quattro anni fa a Pechino conquistò l'argento. Si tratta dell'ottavo bronzo per l'Italia che, nel medagliere, conta anche sette ori e sei argenti.