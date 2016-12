foto Ap/Lapresse

22:00

- Il Settebello non si ferma più. La Nazionale di pallanuoto sconfigge 9-7 la Serbia alla Water Polo Arena di Londra e strappa il biglietto per la finale. Domenica gli azzurri, che lo scorso anno si sono laureati campioni del mondo proprio ai danni dei serbi, incontreranno la Croazia, che ha battuto il Montenegro nell'altra semifinale. Per l'Italia, dunque, è argento sicuro e un podio che mancava da Atlanta '96.