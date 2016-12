Bolzano,perquisita casa di Schwazer

foto LaPresse 20:05 - I Nas di Trento hanno effettuato una perquisizione nella casa di Alex Schwazer a Calice, in val Ridanna (Bolzano). Secondo le prime informazioni, sono stati sequestrati tre pc portatili, alcune chiavette usb e alcuni documenti. In giornata per l'atleta azzurro è arrivata da parte del Cio anche l'ufficialità dell'esclusione dalle Olimpiadi per violazione delle norme antidoping. - I Nas di Trento hanno effettuato una perquisizione nella casa di Alex Schwazer a Calice, in val Ridanna (Bolzano). Secondo le prime informazioni, sono stati sequestrati tre pc portatili, alcune chiavette usb e alcuni documenti. In giornata per l'atleta azzurro è arrivata da parte del Cio anche l'ufficialità dell'esclusione dalle Olimpiadi per violazione delle norme antidoping.

Il procuratore: "Nessun accanimento"

"Non si tratta di un accanimento nei confronti di Alex Schwazer, ma è doveroso capire se ha veramente agito da solo, come sostenuto da lui in conferenza stampa, o se esiste una responsabilita' di terzi''. Lo ha detto il procuratore di Bolzano, Guido Rispoli, che ha annunciato che saranno analizzate le mail spedite al dottor Ferrari.