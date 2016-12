Scommesse, tutte le sanzioni della Disciplinare

Ecco il riepilogo delle sanzioni comminate in seguito alle inchieste di Cremona. Tra parentesi le richieste formulate della Procura federale quando differenti rispetto alla sentenza della Commissione disciplinare.



- ANCONA: 10mila euro di ammenda.

- GROSSETO: esclusione dal campionato di competenza di Serie B 2012/13 con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore (retrocessione in Lega Pro e penalizzazione di 3 punti).

- NOVARA: 2 punti (4 punti)

- Angelo ALESSIO, vice allenatore della Juventus: 8 mesi.

- Cristian BERTANI, Sampdoria: 3 anni e 6 mesi.

- Davide BOMBARDINI, svincolato: 6 mesi (3 anni e 6 mesi).

- Piero CAMILLI, presidente del Grosseto: 5 anni di inibizione.

- Mario CASSANO, svincolato: 9 mesi.

- Edoardo CATINALI, svincolato: 3 anni e 6 mesi.

- Antonio CONTE, allenatore della Juventus: 10 mesi (un anno e 3 mesi).

- Ferdinando COPPOLA, Milan: 6 mesi (3 anni e 6 mesi).

- Davide DRASCEK, Feralpi Salò): 3 anni e 6 mesi.

- Mavillo GHELLER, Pavia: 6 mesi (3 anni e 6 mesi).

- Alessandro PELLICORI, svincolato: 3 anni (3 anni e 6 mesi).

- Emanuele PESOLI, Verona: 3 anni.

- Claudio TERZI, Siena: 3 anni e 6 mesi.

- Roberto VITIELLO, Siena: 4 anni.



Tutti i patteggiamenti accolti:

- ALBINOLEFFE: 1 punto e 30mila euro.

- SIENA: 6 punti e 20 mila euro.

- TORINO: 1 punto e 30mila euro.

- VARESE: 1 punto e 30mila euro.

- Filippo CAROBBIO, Spezia: 4 mesi in continuazione alla squalifica 20 mesi dello scorso processo.

- Angelo Emanuel DA COSTA JUNIOR, Sampdoria: 3 mesi e 30mila euro.

- Giorgio D'URBANO, preparatore atletico del Siena: 5 mesi e 10 giorni.

- Daniele FAGGIANO, capo osservatore del Siena): 4 mesi.

- Carlo GERVASONI. svincolato: 3 mesi in continuazione alla squalifica di 20 mesi inflitta nello scorso processo.

- Marcelo Alejandro LARRONDO PAEZ, Siena: 3 mesi e 20 giorni e 30mila euro.

- Dario PASSONI, Folzano: 6 mesi e 15 giorni in continuazione alla squalifica di 14 mesi inflitta nel processo dello scorso maggio.

- Mirko POLONI, collaboratore tecnico dell'AlbinoLeffe): 6 mesi in continuazione alla squalifica di 12 mesi inflitti nel processo di fine maggio.

- Luigi SALA, ex calciatore: 2 anni.

- Marco SAVORANI, preparatore dei portieri del Siena: 5 mesi e 10 giorni.

- Cristian STELLINI, collaboratore tecnico della Juventus): 2 anni e 50mila euro.



