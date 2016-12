Salvi i due giocatori della Juventus, Leonardo Bonucci e Simone Pepe, che sono stati assolti. Per i due atleti, all'epoca dei fatti rispettivamente al Bari e all'Udinese, la Procura Federale aveva chiesto 3 anni e 6 mesi e un anno.



Nessuna penalizzazione per il Bologna nel prossimo campionato: solo un ammenda di 30mila euro. La Commissione Disciplinare ha poi assolto Marco Di Vaio e squalificato per sei mesi Daniele Portanova. La Procura aveva chiesto due punti di penalizzazione per il club rossoblu, mentre per i due giocatori le richieste erano rispettivamente di un anno per omessa denuncia e di tre anni per illecito. Due punti di penalizzazione, invece, per il Novara.



Lecce e Grosseto retrocesse in Lega Pro. La Procura federale aveva chiesto la retrocessione in Lega Pro con penalizzazione di 6 punti per il Lecce e di 3 per il Grosseto. Oltre alla perdita della Serie B, Lecce e Grosseto pagano con l'inibizione per cinque anni dell'ex presidente dei pugliesi, Andrea Semeraro, e del patron dei toscani, anche lui sanzionato dalla Commissione Disciplinare a 5 anni. Per entrambi, la Procura Federale aveva chiesto anche la preclusione.

La Juventus: "Pieno sostegno al tecnico"

La Juventus resta al fianco di Antonio Conte dopo la sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare della Figc. Il club bianconero esprime "grande soddisfazione per l'assoluzione dei suoi calciatori Leonardo Bonucci e Simone Pepe e ribadisce il proprio pieno sostegno ad Antonio Conte e Angelo Alessio, nell'auspicio che i prossimi gradi di giudizio possano infine permettere alla loro innocenza di emergere appieno".

Carobbio pienamente attendibile: "Nessun rancore"

Le accuse di Filippo Carobbio sono state considerate pienamente attendibili. Per questo Antonio Conte è stato squalificato per dieci mesi dalla Commissione disciplinare della Federcalcio. Conte è stato punito per l'omessa denuncia relativa ai match Novara-Siena del primo maggio 2011 e Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011. Sulla sanzione pesa anche "l'aggravante della qualifica rivestita".



L'attendibilità delle dichiarazioni di Carobbio è dovuta alla convinzione, da parte dei commissari, che non vi fosse alcun “motivo di risentimento o convenienza che possa averlo spinto a coinvolgere altri soggetti: “Assolutamente incoerente - secondo la Disciplinare - risulta la circostanza che Carobbio avrebbe accusato Conte per rancore personale, legato all'episodio occorso nel settembre 2010, quando l'allenatore non gli concesse il permesso di recarsi dalla moglie per assisterla durante il parto”.