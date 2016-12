Nessuno vestirà la maglia di Del Piero

foto LaPresse Correlati CALCIOMERCATO LIVE

TABELLONE 20:02 - Un omaggio al capitano che, quest'anno, non potrà più vestire quella maglia. La Juventus ha deciso di non assegnare il numero 10 che, da quando nel calcio italiano hanno fatto la propria comparsa i nomi sulle maglie, è sempre appartenuto ad Alex Del Piero. Alla vigilia della sfida di Supercoppa, i bianconeri hanno presentato la lista e balza all'occhio il buco tra il numero 9, Vucinic, e il numero 11, De Ceglie. - Un omaggio al capitano che, quest'anno, non potrà più vestire quella maglia. La Juventus ha deciso di non assegnare il numero 10 che, da quando nel calcio italiano hanno fatto la propria comparsa i nomi sulle maglie, è sempre appartenuto ad Alex Del Piero. Alla vigilia della sfida di Supercoppa, i bianconeri hanno presentato la lista e balza all'occhio il buco tra il numero 9, Vucinic, e il numero 11, De Ceglie.

Era stato Del Piero in persona, dopo aver annunciato il suo addio, a chiedere che quella maglia non venisse ritirata, come invece fece il Milan con il numero 6 di Franco Baresi, per fare un esempio. "Non voglio privare i ragazzi del sogno di poterla, un giorno, indossare" aveva detto l'ormai ex bianconero.



Ma la Juve ha voluto riservargli, almeno per questa stagione, una sorpresa che probabilmente farà felici i tifosi della Vecchia Signora. C'è anche un'altra sorpresa: il numero 12, che la tradizione vuole sia assegnato al portiere di riserva, sarà di Sebastian Giovinco.



Ecco tutti i numeri di maglia della Juventus per la prossima stagione: 1 Buffon, 2 Lucio, 3 Chiellini,4 Caceres, 5 Masi, 6 Pogba, 7 Pepe, 8 Marchisio, 9 Vucinic, 11 De Ceglie, 12 Giovinco, 13 Leali, 15 Barzagli, 16 Ziegler, 18 Boakye, 19 Bonucci, 20 Padoin, 21 Pirlo, 22 Asamoah, 23 Vidal, 24 Giaccherini, 26 Lichtsteiner, 27 Quagliarella, 30 Storari, 32 Matri, 33 Isla, 39 Marrone.



