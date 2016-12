Schwazer sospeso dai Carabinieri

Alex Schwazer ha ritirato presso la caserma di Bologna il provvedimento di sospensione dal servizio, disposto dal Comando generale dell'Arma. Lo si apprende da indiscrezioni. L'atleta, dopo 2 ore e mezzo, è uscito da un ingresso laterale per evitare teleoperatori, fotografi e cronisti appostati davanti al cancello principale della caserma dei Carabinieri. La sospensione durerà fino a quando non sarà chiarito quello che è successo.



Il rapporto di Schwazer con lo Stato è quindi 'congelato'. Durante la permanenza al Quinto Battaglione, sede del Gruppo sportivo bolognese, il marciatore ha consegnato pistola e tesserino ai suoi superiori della sezione atletica.



La mamma di Pantani: “Nessun paragone con mio figlio”

Tonina Belletti, mamma di Marco Pantani, rifiuta qualsiasi paragone tra Alex Schwazer, risultato positivo a un controllo antidoping, e suo figlio: “Sono a dir poco arrabbiata. Non capisco perché ogni volta che c'è un caso di doping si tira fuori il nome di Marco, anche adesso che non c'è più e non si può difendere. Ma Marco quante volte è stato trovato dopato? E' stato fermato per ematocrito alto, un fattore che può avere molte cause”.



La mamma del pirata, poi, rivolge un pensiero al marciatore azzurro: "Schwazer ha sbagliato e deve pagare. Le sue lacrime servono a poco e non mi fanno pena, dico la verità. Posso immaginare come si trovi il ragazzo, ora è molto debole, l'importante è che non si faccia avvicinare da persone che magari ti offrono un modo facile per fuggire dai problemi, ma che di certo non ti aiutano. Il rischio è di farsi trasportare e fare amicizie sbagliate”. Inevitabile, di fronte a queste parole, pensare a Marco Pantani: Marco ha incontrato la cocaina perché è stato braccato fino alla morte, ogni volta che si rialzava per andare a correre e si preparava per una corsa arrivava una procura, non lo lasciavano vivere. Quello di Schwazer è un caso molto diverso da quello di Marco. Mio figlio amava la vita. Parlare di Marco fa notizia ma è ora di finirla”.



I farmacisti turchi: “Schwazer fornisca le prove”

L'associazione dei farmacisti di Antalya, in Turchia, ha chiesto ad Alex Schwazer di fornire le prove dell'acquisto dell'Epo in una farmacia della città, come dichiarato dall'atleta nella conferenza stampa di mercoledì a Bolzano. “Chiediamo ad Alex Schwazer di spiegare in quale farmacia ha effettuato l'acquisto e di chiarirne le modalita Il presidente dell'Ordine, Kerem Zabun, ha detto all'agenzia Anadolu che le vendite di Epo in Turchia sono controllate attentamente, anche con ''un registro delle entrate e delle uscite'' nelle farmacie. ''Grazie al registro - ha spiegato - si può sapere quando è stata consegnata alla farmacia. Ogni fase è monitorata''.



Le dichiarazioni di Schwazer hanno suscitato reazioni irritate anche da parte della stampa turca. ''Si è dopato e poi dà la colpa alla Turchia'', lo ha criticato il quotidiano Hurriyet.