Londra 2012, una parata per gli eroi

- La città di Londra vuole continuare a cavalcare l’euforia olimpica e sta organizzando una gigantesca parata, con i soliti tipici autobus britannici a due piani tra i protagonisti, per onorare gli atleti che hanno partecipato all’Olimpiade più vincente di sempre per il Team GB. La più vincente ad eccezione della prima edizione casalinga della storia, quella del 1908, nella quale i britannici conclusero primi nel medagliere con un totale di 146 medaglie, ma le nazioni partecipanti erano solo 22.

La data scelta per quella che sarà “una delle più grandi giornate di festa per tutto il paese” è il 10 settembre, e Andy Hunt, direttore generale della British Olympic Association, ha già inviato comunicazione ufficiale alle scuole del paese per far si che i bambini possano avere la mattina libera. “Sarà strepitoso, ci saranno milioni di persone e di bandiere per le strade. Queste due settimane sono state incredibili, il raggiungimento di un successo insperato che dimostra il grande lavoro che hanno fatto i nostri atleti in questi sette anni”, ha dichiarato Hunt durante una conferenza stampa, aggiungendo che “i lavori sono in corso” per la partecipazione anche di Will, Kate e del Principe Henry, tutti ambasciatori del Team GB.

Il percorso della parata, alla quale sono già stati invitati tutti i 900 atleti olimpici e paraolimpici britannici, passerà per tutti i luoghi più significativi della capitale inglese e terminerà davanti a Buckingam Palace. La Regina, però, non sarà presente, Sua Maestà terrà invece un ricevimento in onore degli sportivi più avanti nel corso dell’anno. E quella potrebbe anche essere l’occasione per la proclamazione a Cavaliere di alcuni di questi neo-eroi nazionali come, ad esempio, il campione di ciclismo Bradley Wiggins, con Cameron che già qualche giorno fa ha definito “molto probabile” la sua investitura.

Lo stesso onore potrebbe essere conferito, inoltre, alla vincitrice dell’oro nell’eptathlon Jessica Ennis, al mezzofondista Mohamed Farah (di origine somala, uno dei simboli del Team GB per l’attaccamento al paese in cui è cresciuto), così come ad atri atleti delle fortissime squadre di canottaggio, ciclismo o equitazione.