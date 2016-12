Josefa Idem è comunque nella storia

13:08

- Josefa Idem non è riuscita ad agguantare il podio per un soffio. Ma arrivare quinti in una finale olimpica a un mese dal 48esimo compleanno non può essere un insuccesse. Da Los Angeles 1984 a Londra 2012, l'azzurra di origini tedesche non ha mai fallito l'accesso alla gara decisiva entrando così nella storia dei Giochi, manifestazione che le ha regalato, in carriera, 5 medaglie di cui una d'oro.