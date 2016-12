foto Ap/Lapresse

22:47

- Almeno 700 persone sono state evacuate da "Casa Nuova Zelanda" dopo che l'esplosione di un candelotto, di quelli usati per i barbecue, ha fatto scattare un allarme incendio con conseguente intervento dei soccorsi. Centinaia di neozelandesi si erano radunati a "Kiwi House", non lontano dalla stazione di King's Cross, per una festa organizzata. L'esplosione avrebbe causato danni al tetto dell'area usata per i barbecue.