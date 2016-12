foto Afp

- "Non sono riuscito a dire di no a questa decisione di doparmi, per le Olimpiadi del 2012 e ho fatto questo grande errore. E posso solo dire che mi dispiace". Alex Schwazer, in lacrime, ribadisce di aver fatto tutto da solo e di non aver nè chiesto nè ricevuto l'aiuto di medici. "Sapevo che l'antidoping mi avrebbe scoperto, e ora sono felice che sia tutto finito. Era diventato un incubo", prosegue incalzato dai giornalisti.