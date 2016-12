foto Ansa

12:28

- "Ho fatto tutto da solo. Con 1500 euro ho comprato l'Epo in Turchia, in una farmacia, e poi me la sono iniettata". Così Alex Schwazer, in una conferenza stampa, racconta la sua verità dopo essere risultato positivo al controllo antidoping e cacciato da Londra 2012. L'atleta altoatesino continua: "Ho mentito a tutti, soprattutto alla mia fidanzata, vivendo con il terrore che mi scoprissero". "L'ultima iniezione? Il 29 luglio", precisa.