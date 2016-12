Schwazer, scoppia la diatriba sulla sua pagina Facebook tra insulti e messaggi di solidarietà

- Fino a qualche giorno fa la pagina Facebook di Alex Schwazer era solo uno spazio riservato ai sostenitori più appassionati del corridore altoatesino. Travolto ora dallo scandalo doping, la sua pagina conta più di 10.300 mi piace e un mare di messaggi in bacheca. Tra le righe che affollano la pagina, tanto il sostegno, ma tanta anche la disapprovazione per l’azzurro.

Ad onor del vero la maggior parte dei post, scritti in italiano e in tedesco, sono positivi. In tanti invitano Schwazer a “non mollare” e aggiungono “vogliamo ancora correre con te”. C’è chi poi smette di guardare a Schwazer come solo uno sportivo, e scrive “forza Alex! Se l’atleta è caduto, l’Uomo deve rialzarsi”. Restano poi semplici parole che mostrano un grande affetto: “un abbraccio”, “una carezza”.

Purtroppo per Schwazer sono però tanti anche quelli che proprio non digeriscono il suo errore e non perdonano. Lo definiscono “patetico” e “vigliacco” oltre che “una delusione”. Il commento alle sue lacrime, che hanno fatto il giro del mondo, è stato “ridicolo a piangersi addosso”. C’è infine chi invita Schwazer a riflettere, lasciando in bacheca un interrogativo freddo e disarmante: “che esempio hai dato ai giovani atleti italiani?”.