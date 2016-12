Scommesse, scatta lo stop agli stipendi

foto Ap/Lapresse Correlati Dossier - Tutto sul calcioscommesse

20:02

- Novità di rilievo nel nuovo contratto collettivo per i calciatori di Serie A, siglato oggi a Roma: ai giocatori della massima serie squalificati per scommesse e illecito sportivo, oltre che per doping, sarà sospeso lo stipendio. La firma sul nuovo accordo è stata posta dal numero uno dell'Aic, Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, e dal presidente della Lega di Serie A, Maurizio Beretta.